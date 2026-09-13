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Спорт Уик-Энд

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Игдисамов: Публикация фото игрока до подписания с ним контракта - это давление на него. Олейников проявил характер

Игдисамов: Публикация фото игрока до подписания с ним контракта - это давление на него. Олейников проявил характер

«Считаю ли я некрасивой историю с трансфером Олейникова? Это спорный момент, - заявил главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов.

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