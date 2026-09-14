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На сессии программы «Медиапоток» на МФМ обсудили роль ИИ в глобальных медиа

На сессии программы «Медиапоток» на МФМ обсудили роль ИИ в глобальных медиа

В рамках организованного RT Academy мастер-класса «Креативные ИИ-практики в международной журналистике» на Международном фестивале молодёжи (МФМ) участники сессии обсудили роль ИИ в глобальных медиа.

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