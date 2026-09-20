Топливный кризис: Официальные «Ура!» никак не соотносятся с печальной реальностью

Сибирь в бензиновом тупике, Дальний Восток держится — география топливного дефицита Юрий Енцов Фото: Belkin Alexey/news.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Конские платежки:...
- A Сколько в России ...
- A Контора пишет. Ил...
Ссср наладил станок из царской империи. Шохин с приятнлями станок ссср сломали.
доманеврировались с "налоговым маневром" до того, что переработка стала неинтересной для вертикально интегрированных. про остальных смысла нет, ибо они тарятся за свои... теперь базар о "недостаточных мощностях". а что, сразу неясно было, что налоговая нагрузка на переработку ущербна принципиально? тут даже не о вышедших из строя мощностях, тут о системном подходе к планированию и перспективам. сырой нефтью торгуйте! и лесом так же, и металлами, и ... чем ещё в сырьевой зоне... скучно, Зин!
По результатам прошедших лет, цены у нас, никогда не снижались. Они осваивали максимальную планку и затем - только вверх.
ХА ХА ХА, ещё ни разу в истории современной РОССИИ цены на товары никогда не опускались вниз после тех или иных катаклизмов, рост вверх мог замедлиться , а вот вниз, лично я ни разу не наблюдал. ( И да,все выше сказанное это мое личное мнение, и не претендую на истину. Мнение так сказать простого обывателя)
Да не должно быть так называемых "независимых АЗС"! Топливо - предмет неоспоримой госмонополии!!!😱