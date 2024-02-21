Статейка попалась. Ну, вот я, как человек непосредственно нанимающий в это наше ойти, уже давно говорю - больше года политэмигрантам целенаправленно затруднено трудоустройство в российские компании.
Слушай, а релокант не нужен совсем!
Комментарии
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Владимир Аверков
почему надо называть ПРЕДАТЕЛЕЙ мягко и по-иностранному?....релоканты...эмигранты...переезжанты...отсосанты...а!-коллаборанты...какое двойное гражданство???....у человека-одна мать,один отец и одна Родина...всё остальное-предательство!!!
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