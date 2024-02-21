Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Юрий анин
    Правнучка Гагарин...
  • Борис Пронин
    Аффтырь - тупоголовый старый баран, застрявший в начале 20-го века..Мне одному кажетс...
  • kraft54
    ай я яй...скотлко радости! долго же до вас доходит,правители земли русской.И откуда берутся такие тупоголовые,которые...Британцы останутс...

Слушай, а релокант не нужен совсем!

Слушай, а релокант не нужен совсем!

Статейка  попалась. Ну, вот я, как человек непосредственно нанимающий в это наше ойти, уже давно говорю - больше года политэмигрантам целенаправленно затруднено трудоустройство в российские компании.

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Комментарии
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Владимир Аверков
почему надо называть ПРЕДАТЕЛЕЙ мягко и по-иностранному?....релоканты...эмигранты...переезжанты...отсосанты...а!-коллаборанты...какое двойное гражданство???....у человека-одна мать,один отец и одна Родина...всё остальное-предательство!!!
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