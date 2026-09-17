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Пятый канал

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«Мы скоро ее забудем»: стала известна реакция Карла III на смерть принцессы Дианы

«Мы скоро ее забудем»: стала известна реакция Карла III на смерть принцессы Дианы

В книге графа Чарльза Спенсера о его сестре принцессе Диане утверждается, что после ее гибели принц Чарльз (ныне король Карл III) произнес фразу о том, что мир вскоре забудет ее.

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