«Мы скоро ее забудем»: стала известна реакция Карла III на смерть принцессы Дианы

В книге графа Чарльза Спенсера о его сестре принцессе Диане утверждается, что после ее гибели принц Чарльз (ныне король Карл III) произнес фразу о том, что мир вскоре забудет ее.
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