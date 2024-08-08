На Украине зафиксирован первый случай смерти от нового штамма коронавируса FLiRT. Об этом сообщил генеральный директор Регионального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Руслан Савчук.
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