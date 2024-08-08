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На Украине зафиксирован первый случай смерти от нового штамма коронавируса FLiRT

На Украине зафиксирован первый случай смерти от нового штамма коронавируса FLiRT

На Украине зафиксирован первый случай смерти от нового штамма коронавируса FLiRT. Об этом сообщил генеральный директор Регионального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Руслан Савчук.

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