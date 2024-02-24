Роналду выложил фото с тренировки, подписав его эмодзи ракеты

Фотографию 39-летний футболист сопроводил эмодзи ракеты: « ». Напомним, Роналду забивает 8 матчей подряд начиная с 8 декабря – в пяти играх чемпионата, одной игре Кубка короля Саудовской Аравии и двух играх ЛЧ Азии.
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