2026 в России может стать Годом Арктики

2026 год может быть объявлен в России Годом Арктики. Инициативу студенческого экспедиционного корпуса "Команда Арктики" поддержало министерство развития Дальнего Востока и Арктики, об этом пишет газета "Ведомости".
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