Штурмовые группы ВСУ пытаются прорваться на территорию Белгородской области, сообщается в Telegram-канале раненного военкора Евгения Поддубного.
ВСУ пытаются зайти в Белгородскую область
Комментарии
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Андрей Shadow
хочется верить, что опыт Курской области не прошел зря и наши парни не дадут тварям зайти на нашу землю.
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17 час.
лл
лина любимцева
Храни Господь жителей приграничных районов и ребят-пограничников!! Надеюсь, военные сейчас хоть укрепили границы войсками и техникой?
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16 час.
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