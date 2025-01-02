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Петербургский дневник

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«Нормативы рассчитаны и проверены»: как чистят улицы Петербурга

«Нормативы рассчитаны и проверены»: как чистят улицы Петербурга

В Приморском районе коммунальщики рассказали и показали особенности уборки города в условиях температурных «качелей» «Убираем тротуар и проезжую часть.

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