«Как я могу конкурировать с мальчиком, который поет»: Владимир Киселев о перемирии с SHAMAN

Сегодня прошла музыкальная премия «Золотой граммофон». На красной дорожке появилось множество российских звезд, среди них были: Мари Краймбрери, Анастасия Волочкова, блогер Виолетта Чиковани, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие.
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