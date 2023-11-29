«Как я могу конкурировать с мальчиком, который поет»: Владимир Киселев о перемирии с SHAMAN

Сегодня прошла музыкальная премия «Золотой граммофон». На красной дорожке появилось множество российских звезд, среди них были: Мари Краймбрери, Анастасия Волочкова, блогер Виолетта Чиковани, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и другие.