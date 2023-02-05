Спасатели провели беседы с рыбаками Ленобласти об опасности выхода на лед

Рейды прошли на льду Невы и Ладожского озера. Спасатели Ленинградской области вместе с сотрудниками инспекции по маломерным судам МЧС России устроили рейды на льду Ладожского озера и реки Нева.
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