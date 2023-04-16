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От 6 до 23 тысяч рублей: крупную прибавку к зарплате начислят ряду россиян

От 6 до 23 тысяч рублей: крупную прибавку к зарплате начислят ряду россиян

Многим россиянам рассказали, кто имеет право на крупную прибавку к зарплате в 2023 году. Для получения такой выплаты гражданин должен работать в определенной сфере деятельности.

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