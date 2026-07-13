Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Новый список для обмена с Украиной включит военных и гражданских

Новый список для обмена с Украиной включит военных и гражданских

Новый список для обмена пленными между Россией и Украиной включает и военных, и мирных граждан. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург, передает ТАСС.

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