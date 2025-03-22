Ученым впервые удалось создать лекарство от инсульта

У пациентов, перенесших инсульт, появилась новая надежда на выздоровление, поскольку, по мнению исследователей, это самый первый препарат, который может обеспечить комплексную реабилитацию без необходимости в сложной длительной физиотерапии.
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