У японской принцессы Мако выявили психическое заболевание

Медики выявили у 29-летней японской принцессы Мако психическое заболевание, которое, согласно опубликованной NBC News информации, может быть вызвано стрессом на фоне критики общественности ее идеи выйти замуж за простолюдина – юриста Кея Комуро.
Медики выявили у 29-летней японской принцессы Мако психическое заболевание, которое, согласно опубликованной NBC News информации, может быть вызвано стрессом на фоне критики общественности ее идеи выйти замуж за простолюдина – юриста Кея Комуро.
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