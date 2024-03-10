Наемника и неонациста из Франции ликвидировали под Авдеевкой

Один из лидеров французских неонацистов присоединился к ВСУ и был уничтожен армией России. Кто он такой и чем был известен во Франции? Когда погиб неонацист из Франции 9 марта стало известно, что в ходе боевых действий на Украине был ликвидирован неонацист Сезар Ожаром.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии