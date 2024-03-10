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Картина дня. Финансы

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Наемника и неонациста из Франции ликвидировали под Авдеевкой

Наемника и неонациста из Франции ликвидировали под Авдеевкой

Один из лидеров французских неонацистов присоединился к ВСУ и был уничтожен армией России. Кто он такой и чем был известен во Франции? Когда погиб неонацист из Франции 9 марта стало известно, что в ходе боевых действий на Украине был ликвидирован  неонацист Сезар Ожаром.

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