Наемника и неонациста из Франции ликвидировали под Авдеевкой

Один из лидеров французских неонацистов присоединился к ВСУ и был уничтожен армией России. Кто он такой и чем был известен во Франции? Когда погиб неонацист из Франции 9 марта стало известно, что в ходе боевых действий на Украине был ликвидирован неонацист Сезар Ожаром.