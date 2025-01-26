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26.01.25==EN Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, и подчеркнул: РФ всегда была для этого открыта.

26.01.25==EN Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, и подчеркнул: РФ всегда была для этого открыта.

Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине, и подчеркнул: РФ всегда была для этого открыта.

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