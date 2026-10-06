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Великобритания выбрала шесть банков для организации выпуска первых государственных облигаций в цифровом формате

Великобритания выбрала шесть банков для организации выпуска первых государственных облигаций в цифровом формате

Правительство Великобритании назначило шесть крупных банков организаторами выпуска своих первых государственных облигаций, нативно созданных в цифровом виде; запуск пилотного проекта ожидается в первом квартале 2027 года.

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