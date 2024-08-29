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Дима Билан защитил Григория Лепса, который пожелал «скорейших похорон» журналистке

Дима Билан защитил Григория Лепса, который пожелал «скорейших похорон» журналистке

Дима Билан прокомментировал скандальное поведение Григория Лепса на фестивале “Новая волна”. Он заявил, что артисты часто появляются на публике в тяжелом психологическом состоянии.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Лепсу все-таки нужно подбирать слова и контролировать свои  ответы.
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