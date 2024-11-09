Колумбия нейтрализовала 90 несанкционированных дронов на саммите COP16

Систему борьбы с беспилотниками «Crow» испанского производства для обеспечения безопасности во время Конференции ООН по биоразнообразию (COP 16) в Кали задействовали власти Колумбии, 7 ноября передает The Defense Post.
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