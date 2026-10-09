Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Two Latvians Arrested After Breach At US Intel Hub Deepens UK Sabotage Concerns

Two Latvians Arrested After Breach At US Intel Hub Deepens UK Sabotage Concerns

Two Latvians Arrested After Breach At US Intel Hub Deepens UK Sabotage Concerns Days after the US pulled all its Rockwell B-1 Lancer supersonic bombers from Britain's RAF Fairford air base over mounting security concerns following a suspected terrorist plot against the base late last month, another incident has occurred, this time at a critical US and NATO intelligence hub.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым