Two Latvians Arrested After Breach At US Intel Hub Deepens UK Sabotage Concerns Days after the US pulled all its Rockwell B-1 Lancer supersonic bombers from Britain's RAF Fairford air base over mounting security concerns following a suspected terrorist plot against the base late last month, another incident has occurred, this time at a critical US and NATO intelligence hub.
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