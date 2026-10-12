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Chinese Lithium Futs Plunge As EU Hybrid Cap Deals Fresh Blow To Battery Demand

Chinese Lithium Futs Plunge As EU Hybrid Cap Deals Fresh Blow To Battery Demand

Chinese Lithium Futs Plunge As EU Hybrid Cap Deals Fresh Blow To Battery Demand Lithium futures in China plunged on Monday after a Bloomberg report said the European Union will cap imports of Chinese hybrid vehicles at 350,000 per year, with the "safeguard measure" set to take effect in the coming weeks.

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