Chinese Lithium Futs Plunge As EU Hybrid Cap Deals Fresh Blow To Battery Demand Lithium futures in China plunged on Monday after a Bloomberg report said the European Union will cap imports of Chinese hybrid vehicles at 350,000 per year, with the "safeguard measure" set to take effect in the coming weeks.
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