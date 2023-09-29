ВКС России уничтожают мосты через реку Оскол на фронте у Купянска (ВИДЕО)

ВКС России уничтожают мосты через реку Оскол на купянском направлении, продвигаясь вперёд. Лётчики армейской авиации нанесли серию ударов высокоточными ракетами Х-38 класса «воздух-поверхность» по трём автомобильным мостам, по которым враг снабжает свою группировку войск на левом берегу реки Оскол у границы Харьковской области и Донбасса.
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