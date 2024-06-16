Исследование: влияние сна на формирование памяти в мозге Два новых исследования из Университета Мичигана раскрывают, как сон и лишение сна влияют на формирование памяти в мозге и почему недостаток сна может затруднить сохранение информации.
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