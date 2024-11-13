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Царьград

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Мосгордума в среду рассмотрит проект закона о бюджете столицы

Мосгордума в среду рассмотрит проект закона о бюджете столицы

13 ноября Московская городская Дума рассмотрит проект закона о бюджете столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

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