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Украинский пленный рассказал, как Запад на самом деле относится к ВСУ

Украинский пленный рассказал, как Запад на самом деле относится к ВСУ

По его словам, в ЕС и США считают, что украинцы не способны самостоятельно управлять своей армией.Украинский военный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич оказался в плену у Русской армии.

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