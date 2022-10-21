Украинский пленный рассказал, как Запад на самом деле относится к ВСУ

По его словам, в ЕС и США считают, что украинцы не способны самостоятельно управлять своей армией.Украинский военный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич оказался в плену у Русской армии.
По его словам, в ЕС и США считают, что украинцы не способны самостоятельно управлять своей армией.Украинский военный, старшина разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона Виталий Катранич оказался в плену у Русской армии.
Свежие комментарии