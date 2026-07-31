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Игроки «Милана» и Аморим почтили память Барези минутой молчания на тренировке. Футболку Франко с 6-м номером положили в центр круга

Тренировка « Милана » началась с минуты молчания в честь ушедшего из жизни Франко Барези . Экс-защитник «россонери» и сборной Италии скончался в возрасте 66 лет.

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