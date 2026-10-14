Суд оштрафовал на 100 тыс. рублей директора и учредителя ООО «Магнитогорский завод подъемно-транспортного оборудования» Сергея Сыркина, который с мая по декабрь 2015 года не выплатил 22 сотрудникам более 2,3 млн рублей, направляя поступавшие на счета средства на другие нужды и собственную зарплату.