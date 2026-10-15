А вот блок камеры будет Galaxy S27 Ultra будет больше выступать за плоскость крышки (относительно Galaxy S26 Ultra) Samsung Galaxy S27 Ultra может получить лишь небольшие изменения внешнего вида по сравнению с Galaxy S26 Ultra — если говорить об исполнении фронтальной панели.
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