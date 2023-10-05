Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Bloomberg узнал о том, что Турция подготавливает встречу по урегулированию на Украине

Bloomberg узнал о том, что Турция подготавливает встречу по урегулированию на Украине

Bloomberg: Турция готовит встречу по мирному урегулированию на Украине Турция вслед за Данией и Саудовской Аравией готовится принять третью международную встречу об урегулировании, на которой будет обсуждаться украинский мирный план.

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