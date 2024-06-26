Саутгейт о том, что фанаты Англии бросали в него стаканчики: «В отношении меня создается определенный фон. Не видел, чтобы другая команда проходила дальше и получала такое отношение»

В 3-м туре Евро-2024 Англия сыграла вничью со Словенией (0:0). После матча, когда Саутгейт подошел к болельщикам, чтобы поаплодировать им, с трибуны в главного тренера англичан бросили несколько пластиковых стаканчиков.