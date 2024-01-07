Что изменится для водителей в 2024 году

Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД, строго отведенные места для дорожных камер, возвращение «средней скорости» и отдельный блок правил для беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков — такие нововведения могут ждать российских автомобилистов в 2024 году.
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