Страна и люди

9 761 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • сергей дружкин
    раз такое дело почему президентом россии не могут стать кавказцы?чиновники должны быть таджики узбеки и кавказцы!русс..."Мигранты строят ...
  • Владимир Терентьев
    Одна беда - никаких полицейских не хватит "разобраться" с каждым экстремистом. Поэтому, высылать ещё " до кучи" 20 - ...Лишать гражданств...
  • Anlrey Boracow
    Польша згынела и ...

Эксперт Bloomberg: решение Банка России повысить ставку поддержит слабеющий рубль

Эксперт Bloomberg: решение Банка России повысить ставку поддержит слабеющий рубль

Июльское повышение — не последнее. Но ключевая ставка вряд ли поднимется выше 10% годовых.Cмелый шаг Банка России по повышению ключевой ставки на 100 базисных пунктов, вероятно, поддержит слабеющую российскую валюту и снизит рост кредитования.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх