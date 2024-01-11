Минимум 33 церкви сгорели в Канаде после скандала с захоронениями индейцев

Не менее 33 христианских церквей сгорели в разных регионах Канады с мая 2021 года. Тогда на территории страны нашли массовые захоронения детей индейцев, сообщил телеканал CBC, который провел собственное расследование.
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