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Аргументы и Факты

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Минимум 33 церкви сгорели в Канаде после скандала с захоронениями индейцев

Минимум 33 церкви сгорели в Канаде после скандала с захоронениями индейцев

Не менее 33 христианских церквей сгорели в разных регионах Канады с мая 2021 года. Тогда на территории страны нашли массовые захоронения детей индейцев, сообщил телеканал CBC, который провел собственное расследование.

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