Заброшенные мегамоллы в США. Закат капитализма

В период расцвета общества потребления по всей стране как грибы росли так называемые мегамоллы. Это были точки досуга и шопинга, призванные заставить покупателя потратить как можно больше денег и обеспечить этим прирост ВВП стране.
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