Зеленский забеспокоится: что скрывает Трамп и его планы по Украине Ольга ВайленкоПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил свою тревогу по поводу заявлений экс-президента США Дональда Трампа о возможном разрешении российско-украинского конфликта в течение 24 часов при его переизбрании.
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