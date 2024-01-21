Зеленский забеспокоится: что скрывает Трамп и его планы по Украине Ольга ВайленкоПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил свою тревогу по поводу заявлений экс-президента США Дональда Трампа о возможном разрешении российско-украинского конфликта в течение 24 часов при его переизбрании.