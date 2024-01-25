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"И трубу от паровоза", - Российскую Федерацию хотят обязать отказаться от ЯО

"И трубу от паровоза", - Российскую Федерацию хотят обязать отказаться от ЯО

Politiki.net Прогрессивный мир уже сейчас обсуждает судьбу Российской Федерации. - Спрашиваете какой он, мир будущего у россиян - судя по комментариям одного высокопоставленного военного, евроустремленной страны, где лидером экс-участник 95 квартала - достаточно незавидная.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Разумеется.
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3 час.
NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Ух, дебилизм крепчает. Ну совсем ку-ку. Психиаторы закончились на оКраїнэ😂😜
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57 мин.
Павел Снурников
Совсем ох…и бандерлоги!!!
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54 мин.

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