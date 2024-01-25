"И трубу от паровоза", - Российскую Федерацию хотят обязать отказаться от ЯО

Politiki.net Прогрессивный мир уже сейчас обсуждает судьбу Российской Федерации. - Спрашиваете какой он, мир будущего у россиян - судя по комментариям одного высокопоставленного военного, евроустремленной страны, где лидером экс-участник 95 квартала - достаточно незавидная.
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