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Елена Буянова: «Мне как тренеру нужно время, чтобы понять Косторную. На данный момент меня беспокоит только одно – здоровье Алены»

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова рассказала о работе с чемпионкой Европы Аленой Косторной. Ранее фигуристка перешла к Буяновой из группы Этери Тутберидзе.

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