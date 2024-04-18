Эксперты назвали самые ожидаемые автомобильные новинки из КНР

Аналитики компании Газпромбанк Автолизинг, одного из крупных игроков рынка лизинга в сегменте автотранспорта, составили свой рейтинг самых ожидаемых китайских легковых автомобилей, которые должны появиться в России до конца 2024 года.
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