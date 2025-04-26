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«Короли» слишком много теряли по ходу сезона — свое заберут в финале Кубка Испании. Прогноз на «Барселона» — «Реал»

«Короли» слишком много теряли по ходу сезона — свое заберут в финале Кубка Испании. Прогноз на «Барселона» — «Реал»

Пора бы уже победить в класико.В финале Кубка Испании образовалось всеми любимое класико — «Барселона» сыграет против «Реала».

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