10 датчиков NASA MAIA три года измеряли загрязнение воздуха в Аддис-Абебе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) представило карту Аддис-Абебы, столицы Эфиопии, на которой отмечены места установки 10 датчиков воздуха, задействованных в миссии MAIA (Multi-Angle Imager for Aerosols).
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