Зеленскому негласно разрешили новые удары по территории России

США разрешили президенту* Украины Владимиру Зеленскому наносить новые удары по территории России. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с журналистами ТАСС.
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