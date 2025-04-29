В Крыму более 70% школьников уходят после девятого класса

В Крыму более 70% школьников уходят в учреждения среднего образования после девятого класса. Об этом в эфире «Крым 24» сообщила директор регионального центр развития профессионального образования Ольга Панова.
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