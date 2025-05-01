Эксперт Киселев: ВСУ бьют по мирным городам России, отрабатывая заказ Запада

ЛУГАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в последние дни увеличили количество обстрелов мирных населенных пунктов России по заказу стран Запада, которые хотят отработать с помощью ВСУ боевое применение беспилотников, невзирая на гибель гражданских людей.
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