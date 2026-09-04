Биолог Сафонов предупредил об опасности укусов осенних жигалок

Биолог Дмитрий Сафонов объявил о появлении осенних жигалок в столичном регионе в августе. Эти насекомые болезненно кусаются и могут вызвать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью, включая отек и в редких случаях - анафилактический шок.