Биолог Сафонов предупредил об опасности укусов осенних жигалок

Биолог Дмитрий Сафонов объявил о появлении осенних жигалок в столичном регионе в августе. Эти насекомые болезненно кусаются и могут вызвать аллергические реакции у людей с повышенной чувствительностью, включая отек и в редких случаях - анафилактический шок.
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