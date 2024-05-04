Юрий Кот В канун Пасхи подростки из Ставрополья сожгли Библию В Ставрополье подростки сожгли Новый Завет.
Молодые дебилы !
Комментарии
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Андрей
извинения не индульгенция. Наказать по закону.
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16 час.
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Юрий Кот В канун Пасхи подростки из Ставрополья сожгли Библию В Ставрополье подростки сожгли Новый Завет.
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