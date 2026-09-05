Какие крышки для консервации лучше и почему цветные проигрывают: ответ эксперта

Пора разобраться в этом вопросе. фото: AJR_photo/Shutterstock/Fotodom.ruВ преддверии сезона всевозможных закаток встает вопрос, какие крышки выбрать.
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