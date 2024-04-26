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Равил Галиев зур бүләк иясе булды: «Бу – бик дулкынландыргыч вакыйга

Равил Галиев зур бүләк иясе булды: «Бу – бик дулкынландыргыч вакыйга»🏅 Тулырак: https://intertat.tatar/news/ravil-galiev-zur-bulak-iyase-buldy-bu-bik-dulkynlandyrgyc-vakyiga-5865787.

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