«Известия»: спрос на электромобили в России удвоился

Средняя цена на новый электрокар составляет 5 872 000 рублей Покупкой электрокаров заинтересовались практически вдвое больше российских автомобилистов с апреля по конец августа 2024 года, нежели за такой же период прошлого года, рассказали «Известиям» площадки по продаже машин.