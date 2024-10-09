«Известия»: спрос на электромобили в России удвоился

Средняя цена на новый электрокар составляет 5 872 000 рублей Покупкой электрокаров заинтересовались практически вдвое больше российских автомобилистов с апреля по конец августа 2024 года, нежели за такой же период прошлого года, рассказали «Известиям» площадки по продаже машин.
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